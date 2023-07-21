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16:03, 21 июля 2023Экономика

Набиуллина заявила о резком сокращении денежных переводов россиян за рубеж

Набиуллина: денежные переводы за рубеж сократились почти вдвое по сравнению с 2022 годом

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

По итогам первой половины 2023 года объемы денежных переводов россиян в зарубежные страны сократились почти вдвое к уровню второй половины 2022-го. Потоки по финансовому счету вкупе с экспортно-импортными операциями оказывали влияние на курс рубля, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Прайм».

Однако несмотря на существенный объем денежных переводов россиян в зарубежные страны, курс национальной валюты все равно укреплялся к ведущим мировым большую часть прошлого года. С начала же 2023-го совокупные размеры денежных переводов на зарубежные счета не менялись «от месяца к месяцу», пояснила она.

При этом ранее сообщалось, что в мае 2023 года объем денежных переводов россиян в зарубежные страны сократился впервые с марта 2022-го. Речь шла о снижении переводов в ряд постсоветских государств, включая Киргизию, Армению, Грузию и Казахстан. В эти страны россияне перевели в общей сложности 625,9 миллиона долларов. Для сравнения, в апреле этот показатель находился на уровне 650,4 миллиона.

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    Анатолий Акулов
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