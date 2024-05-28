На Украине высказались о возможности восстановления энергообъектов до зимы

«Укрэнерго»: восстановить работу энергообъектов на Украине до зимы не удастся

Восстановить работу всех поврежденных энергообъектов на Украине до зимы не удастся. О возможности восстановления украинской энергетики высказался член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко в интервью украинскому изданию «Апостроф».

По его словам, масштабы разрушений на многих энергообъектах таковы, что, несмотря на все попытки, возобновить их работу до зимы не удастся. Бойко отметил, что летом 2023 года не было настолько масштабных и системных разрушений энергетики. Он подчеркнул, что в этом году ситуация намного хуже.

«Впереди огромные объемы работы. А мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось. Именно поэтому летом не удастся обойтись без ограничений», — заявил он.

Ранее директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко предрек киевлянам особенно большой дефицит электричества. По его словам, это связано с тем, что в летний период на ремонтные работы также накладывается жара и рост потребления электричества из-за кондиционеров.