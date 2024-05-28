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03:32, 28 мая 2024Россия

Названо число попыток украинских диверсантов проникнуть в Россию с начала СВО

Кулишов: украинские диверсанты с начала СВО 29 раз пытались проникнуть в Россию

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов назвал число попыток украинских диверсантов проникнуть на территорию России с начала специальной военной операции (СВО). По его словам, они пытались сделать это 29 раз, сообщает РИА Новости.

Генерал отметил, что обстановка на российско-украинском участке государственной границы остается напряженной, добавив, что враг продолжает обстреливать территорию страны из артиллерии, а также атаковать военную, транспортную, энергетическую и социальную инфраструктуру с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он уточнил, что чаще всего жертвами подобных террористических актов становятся мирные граждане.

Помимо этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки проникнуть на территорию России, подчеркнул Кулишов. «Всего с начала СВО на брянском, курском, белгородском и крымском направлениях пограничными органами совместно с группировкой войск "Север" ВС РФ пресечено 29 таких попыток», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что организаторы террористических рейдов на территорию страны просчитались.

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      Марина Совина
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