Путин предупредил о суровом отпоре диверсантам

Путин: попытки диверсантов проникнуть на территорию РФ получат суровый отпор

Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы террористических рейдов на территорию страны просчитались. Его слова приводит ТАСС.

Путин выступил с видеопоздравлением в честь Дня пограничника и подчеркнул, что благодаря решимости пограничников были сорваны попытки диверсантов проникнуть на территорию России.

«Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор», — отметил он.