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00:31, 28 мая 2024Россия

Путин предупредил о суровом отпоре диверсантам

Путин: попытки диверсантов проникнуть на территорию РФ получат суровый отпор
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы террористических рейдов на территорию страны просчитались. Его слова приводит ТАСС.

Путин выступил с видеопоздравлением в честь Дня пограничника и подчеркнул, что благодаря решимости пограничников были сорваны попытки диверсантов проникнуть на территорию России.

«Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор», — отметил он.

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      Марина Совина
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