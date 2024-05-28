Обрушение долгостроя в российском городе сняли на видео

Обрушение долгостроя в Челябинске сняли на видео

В Челябинске обрушился 15-летний долгострой. О событии, снятом на видео, сообщила пресс-служба мэрии российского города.

Речь идет о жилом комплексе (ЖК) «Княжеский», который начали строить в 2008 году. Возвести его должны были к 2012-му, однако работы были заморожены в 2009 году и так и не возобновились. «Объект незавершенного строительства на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской демонтирован», — сказано в сообщении пресс-службы администрации.

На записи, сделанной очевидцем произошедшего, можно увидеть, что дом снесли с помощью взрывчатки. После прогремевшего взрыва здание покосилось и спустя несколько секунд рухнуло на бок. После падения конструкции в небо поднялись огромные клубы пыли.

В апреле стало известно, что особняк семьи главаря «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Усамы бен Ладена в американском штате Флорида сровняли с землей.