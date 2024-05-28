Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:42, 28 мая 2024Забота о себе

Онколог назвала самые опасные для загорающих страны и регионы

Онколог Раджабова: в Южном и Приволжском округах России чаще болеют меланомой

Фото: Tomas Salas / Unsplash

Наиболее опасно ультрафиолетовое излучение в странах с тонким озоновым слоем — в Австралии и Новой Зеландии, рассказала заведующая отделением НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России, доктор медицинских наук Замира Раджабова. Самые опасные для загорающих страны и регионы она назвала в беседе с aif.ru.

По словам Раджабовой, в Австралии и Новой Зеландии самая высокая заболеваемость меланомой кожи — около 40 случаев на 100 тысяч человек. В России же чаще болеют меланомой в Южном и Приволжском округах, где самое большое по стране количество солнечных дней в году.

В то же время нельзя считать, что городской загар опаснее пляжного, а балтийский — безопаснее полученного на Черном море, уточнила специалистка. Она объяснила, что решающее значение имеет доза ультрафиолетового излучения, а не тепло, которое дает солнце.

При этом Раджабова отметила, что меланома не всегда развивается после загара или солнечного ожога. «Травматизация загаром и ожоги лишь запускают процесс. Кстати, болезнь может возникнуть на участках тела, недоступных для солнечных лучей (например, на подошве, под ногтем и так далее)», — заключила она.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Ранее онколог, лимфолог Владимир Ивашков рассказал, что повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект: чем больше человек пребывает на солнце, тем больше вредных изменений происходит в его организме.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      Предсказана судьба названного легитимным главой Украины спикера Рады

      МИД Венгрии назвал ядерные учения России последствием фантазий ЕС

      Бездыханного туриста достали из бассейна на популярном курорте Таиланда

      Уникальный гаджет появился в продаже в России. Чем поражает новинка от Huawei?

      Реклама

      Осужден сбежавший с украденным из кассы банка полумиллиардом рублей россиянин

      Стало известно об использовании ВСУ системы Patriot для атак по российским целям

      78-летняя Хелен Миррен раскрыла секрет привлекательности

      Арестован бывший мэр российского города

      В Тверской области нашли уникальные реликвии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше