Онколог назвала самые опасные для загорающих страны и регионы

Онколог Раджабова: в Южном и Приволжском округах России чаще болеют меланомой

Наиболее опасно ультрафиолетовое излучение в странах с тонким озоновым слоем — в Австралии и Новой Зеландии, рассказала заведующая отделением НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России, доктор медицинских наук Замира Раджабова. Самые опасные для загорающих страны и регионы она назвала в беседе с aif.ru.

По словам Раджабовой, в Австралии и Новой Зеландии самая высокая заболеваемость меланомой кожи — около 40 случаев на 100 тысяч человек. В России же чаще болеют меланомой в Южном и Приволжском округах, где самое большое по стране количество солнечных дней в году.

В то же время нельзя считать, что городской загар опаснее пляжного, а балтийский — безопаснее полученного на Черном море, уточнила специалистка. Она объяснила, что решающее значение имеет доза ультрафиолетового излучения, а не тепло, которое дает солнце.

При этом Раджабова отметила, что меланома не всегда развивается после загара или солнечного ожога. «Травматизация загаром и ожоги лишь запускают процесс. Кстати, болезнь может возникнуть на участках тела, недоступных для солнечных лучей (например, на подошве, под ногтем и так далее)», — заключила она.

Ранее онколог, лимфолог Владимир Ивашков рассказал, что повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект: чем больше человек пребывает на солнце, тем больше вредных изменений происходит в его организме.