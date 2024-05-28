Осужденный журналист Невзоров не смог избавиться от пентхауса со съемок «ВДудь»

Mash: Александр Невзоров не может избавиться от пентхауса в Санкт-Петербурге

Осужденный за фейки о Вооруженных силах России журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) не может избавиться от пентхауса в Санкт-Петербурге, где проходили съемки шоу «ВДудь». Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Риелторы рассказали, что заинтересованные в покупке недвижимости клиенты сразу отказываются от сделки, когда узнают историю объекта. Они опасаются, что пентхаус могут изъять по решению суда.

По данным канала, в 2019 году Невзоров переоформил недвижимость на жену, а в 2023-м — на тещу. Таким образом уехавший из России журналист хотел устранить риск лишиться объекта и продать его.

Площадь пентхауса Невзорова составляет 177 квадратных метров, его выставили на продажу за 45,5 миллиона рублей в октябре 2023 года. Интерьер двухэтажных апартаментов отличается гранитными лестницами, мраморными балюстрадами и камином. В прошлом журналист использовал жилье в качестве съемочной студии.