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13:55, 5 октября 2023Среда обитания

Осужденный журналист Невзоров выставил на продажу пентхаус со съемок «ВДудя»

Mash: Александр Невзоров выставил на продажу пентхаус в Санкт-Петербурге
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Осужденный за фейки о Вооруженных силах России журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) выставил на продажу пентхаус в Санкт-Петербурге. Его цена составляет 45,5 миллиона рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Площадь квартиры составляет 177 квадратных метров, а вид из нее открывается на парк и церковь. Апартаменты с гранитными лестницами, мраморными балюстрадами и камином занимают два этажа. Увидеть интерьер квартиры можно в одном из выпусков проекта «ВДудь» журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) — там проходили съемки интервью с Невзоровым в 2018 году.

Издание уточняет, что в этой квартире Невзоров не жил, а использовал ее как съемочную студию. Помимо нее журналист владеет недвижимостью в Москве, но ее стоимость вчетверо меньше цены жилья в родном городе Невзорова.

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В марте 2022 года Александр Невзоров покинул Россию. В феврале 2023-го Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах России. Также суд запретил журналисту администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Отмечается, что срок будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции.

В мае прокуратура подала иск с требованием изъять у Невзорова два земельных участка в поселке Лисий Нос у Финского залива. По результатам проверки надзорного органа выяснилось, что земля была приобретена журналистом незаконно. В сентябре Невзоров попросил суд снять арест с его участка.

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    Виктория Клабукова
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