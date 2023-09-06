Осужденный журналист Невзоров попросил суд снять арест с его земли

Журналист Невзоров просит суд снять арест с его участка в Петербурге

Журналист Александр Невзоров (признан в РФ иноагентом), заочно осужденный за распространение фейков про Российскую армию, просит суд снять арест с его земельного участка в Петербурге. Об этом агентству «Москва» сообщили в Басманном суде Москвы.

Рассмотрение ходатайства о снятии обеспечительных мер назначено на 27 сентября.

10 августа сообщалось, что Приморский суд Петербурга оштрафовал Невзорова на 20 тысяч рублей за разжигание ненависти.

1 февраля Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима, признав виновным по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий») УК РФ.

После этого прокуратура подала иск с требованием изъять у Невзорова два земельных участка в Петербурге, приобретенных им незаконно.

В марте 2022 года Невзоров покинул Россию.