От журналиста Невзорова потребовали вернуть землю в Петербурге

Прокуратура потребовала изъять у Невзорова два земельных участка и вернуть Петербургу

Прокуратура подала к журналисту Александру Невзорову (признан Минюстом физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) иск с требованием изъять у него два земельных участка, приобретенных им незаконно. Об этом сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города.

Ведомство просит Приморский районный суд Петербурга вернуть имущество в городскую собственность. Речь идет о земельных участках в поселке Лисий Нос, где стоит дом журналиста.

В иске прокуратура ссылается на итоги проверки, установившей, что Невзоров не выкупил участки в нарушение пункта 3 Указа Президента России от 27 октября 1993 года. Вследствие чего комитет по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Петербурга не издавал распоряжений о выкупе земли и производил расчет ее стоимости.

Материалы переданы судье, к производству иск пока не принят, уточнили в пресс-службе.

1 февраля Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий») УК РФ.

По версии следствия, с 9 марта по 30 мая 2022 года Невзоров по мотивам политической ненависти и несогласия с проведением СВО опубликовал в интернете материалы, содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об уничтожении родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и населения в Буче российскими военными. Минобороны России ранее эту информацию опровергало.