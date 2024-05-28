Российская компания за год отказалась от идеи запускать спутники

«Ъ»: холдинг Т1 вышел из проекта по запуску спутников через год после начала

Многопрофильный холдинг Т1, который занимается разработкой и интеграцией программного обеспечения, отказался от участия в проекте по выводу спутников на орбиту, запущенного летом прошлого года в сотрудничестве с частной космической компанией SR Space. Об этом со ссылкой на источники на IT-рынке и саму компанию пишет «Коммерсантъ».

В рамках соглашения с «Роскосмосом» и правительством России холдинг хотел создавать новые модели ракет и многоразовые ступени ракетоносителей, разрабатывать программы для вычислений, необходимых для запусков, и создать центр обработки данных полученной в результате работы космических аппаратов информации.

Однако после завершения проектирования носителя, в момент, когда надо было переходить к производству, компания вышла из сотрудничества. Как указал один из источников издания, идея оказалась далека от реальностей рынка, потому что спрос на легкие ракеты не оправдал ожиданий.

Гендиректор SR Space Олег Мансуров утверждает, что сотрудничество приостановили после того, как в Т1 сменилось руководство. В свою очередь в холдинге отметили, что не все проекты выходят на стадию реализации, а сейчас компания хочет сосредоточиться на оказании услуг по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ).

В «Роскосмосе» заверили, что срыв проекта не влияет на государственно-частное партнерство в космических проектах. Однако замдекана факультета специального машиностроения МГТУ имени Баумана Андрей Новиков заметил, что главной проблемой частной космонавтики в стране остается неготовность к сотрудничеству самой госкорпорации.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в феврале признавал, что частные компании станут инвестировать в рынок отечественных космических услуг только в том случае, если увидят в нем какую-то перспективу и возможные выгоды. Любые «волшебные пендели», заметил он, в этом бессмысленны.