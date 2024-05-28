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09:40, 28 мая 2024Мир

Папу Римского обвинили в гомофобном оскорблении

СDS: Папа Римский использовал гомофобное оскорбление на встрече с епископами

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа Римский Франциск на закрытой встрече с епископами 20 мая в своей речи использовал гомофобное оскорбление. Об этом сообщает газета Corriere della Sera (СDS) со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в ходе обсуждения вопроса, допускать ли кандидатов-представителей ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в священники в семинарии. Отмечается, что понтифик повторил свое неприятие такого решения, однако «решил сделать это в разговорном стиле».

«В семинариях и так слишком много педерастии», — сказал он, использовав слово frociaggine, которое в итальянском языке считается оскорбительным.

По словам присутствовавших на встрече епископов, было очевидно, что Франциск не знал, насколько оскорбительно это слово, поскольку итальянский не родной язык Папы Римского — в его семье говорили на пьемонтском диалекте.

Ранее понтифик выступил против абортов, суррогатного материнства, смены пола и гендерной теории. При этом кардинал Виктор Мануэль Фернандес подчеркнул, что Ватикан выступает против криминализации гомосексуализма, имеющей место в некоторых странах мира, а также дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

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      Семен Александров
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