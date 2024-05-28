Звезду «Уральских пельменей» заподозрили в обмане с домом

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова могла снять дом для показа в шоу

Российскую актрису, бывшую участницу юмористической передачи «Уральские пельмени» Юлию Михалкову заподозрили в обмане с загородным особняком, который она показала в сетевом шоу. Такую гипотезу выдвинул онлайн-журнал «Страсти».

Издание обнаружило объявление об аренде аналогичного коттеджа на популярной площадке. Объект располагается в 20 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Снять двухэтажный особняк с восемью спальнями и пятью ванными можно за полсотни тысяч рублей в сутки. Причем аренда по пятницам и субботам стоит гораздо дороже.

Интернет-пользователи заметили, что в кадре нет личных вещей телезвезды. В ванной не видно зубных щеток, а полки на шкафах пустуют. Артистка уточняла, что дом, который появился в интервью, не является для нее основным местом проживания. Этот коттедж Михалкова предпочитает называть своей творческой лабораторией. «Я не люблю лишних вещей. У меня есть специальные комнаты, куда можно все убирать», — призналась в YouTube-шоу Михалкова.