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16:46, 28 мая 2024Экономика

Звезду «Уральских пельменей» заподозрили в обмане с домом

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова могла снять дом для показа в шоу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российскую актрису, бывшую участницу юмористической передачи «Уральские пельмени» Юлию Михалкову заподозрили в обмане с загородным особняком, который она показала в сетевом шоу. Такую гипотезу выдвинул онлайн-журнал «Страсти».

Издание обнаружило объявление об аренде аналогичного коттеджа на популярной площадке. Объект располагается в 20 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Снять двухэтажный особняк с восемью спальнями и пятью ванными можно за полсотни тысяч рублей в сутки. Причем аренда по пятницам и субботам стоит гораздо дороже.

Интернет-пользователи заметили, что в кадре нет личных вещей телезвезды. В ванной не видно зубных щеток, а полки на шкафах пустуют. Артистка уточняла, что дом, который появился в интервью, не является для нее основным местом проживания. Этот коттедж Михалкова предпочитает называть своей творческой лабораторией. «Я не люблю лишних вещей. У меня есть специальные комнаты, куда можно все убирать», — призналась в YouTube-шоу Михалкова.

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      Виктория Клабукова
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