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16:51, 27 мая 2024Экономика

Звезда «Уральских пельменей» показала свой дом

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала свой дом в Подмосковье

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Помимо квартиры в Москве, российская актриса, бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова владеет домом в Подмосковье. Свою загородную недвижимость она показала в шоу «Рум Турист» в Youtube.

Этот двухэтажный коттедж телезвезда называет собственной творческой лабораторией и не проживает здесь постоянно. На 750 квадратных метрах разместилось восемь спален. В отделке использовались дерево, камень и глина.

Интерьер выдержан в строгих серых тонах и свободен от визуального шума. «Я не люблю лишних вещей. У меня есть специальные комнаты, куда можно все убирать», — призналась артистка. Деревянные элементы выгодно сочетаются с кожаной мебелью, создавая единство натуральных материалов. Гостиную украшают высокие потолки, камин и панорамное остекление. Перед выступлениями хозяйке дома помогает сконцентрироваться особая обстановка в квартире: обилие воздуха и просторные помещения. «Здесь такое пространство: никакие лишние углы не мешают, ничто не смущает ни физически, ни психологически. Ничто не сковывает твои движения. Ты как в воде тут вращаешься, ходишь, плаваешь», — рассказала Михалкова. Актриса предпочитает ходить по дому босиком — это ей позволяют теплые полы.

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Кроме того, в доме у Михалковой оборудован хамам и бассейн. Причем последний оказался для нее маловат и годится лишь для красоты. «Мне не подошел бассейн. Не скажу, что он мне не нравится, просто он мне не подошел. Поскольку я люблю большую воду… Бассейн 50-60 метров, как в Олимпийском, такой бы меня устроил. А этот маленький. Я в нем не плаваю, я его созерцаю», — поделилась актриса. В хамаме знаменитость предпочитает отдыхать сразу после приезда.

В январе другая участница проекта получила прописку в Москве. Ксения Корнева сделала это после полутора лет жизни в столице.

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      Виктория Клабукова
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