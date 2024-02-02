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17:17, 2 февраля 2024Среда обитания

Звезда «Уральских пельменей» прописалась в Москве

Актриса Ксения Корнева рассказала, что прописалась в Москве
Ксения Корнева

Ксения Корнева. Кадр: PROжизнь / YouTube

Актриса, бывшая участница КВН и звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что зарегистрировалась в московской квартире.

«Наконец-то спустя полтора года сделала прописку», — написала она.

Актриса 20 января сообщила, что выходит замуж. Личность жениха при этом она не назвала.

Ранее участница юмористического шоу рассказала, как во время участия в КВН вместе с коллегами по команде жила в плохих условиях в Москве. Актриса вместе с друзьями не могла позволить себе качественное жилье и арендовала в столице квартиру, где была только комната и кухня. По словам артистки, в одной комнате тогда спали семь человек.

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      Мария Черкасова
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