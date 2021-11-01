Звезда «Уральских пельменей» рассказала о жизни в съемной квартире в Москве

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала, как во время участия в КВН вместе с коллегами по команде жила в плохих условиях в Москве. Актриса поделилась подробностями в интервью KP.RU.

Изначально Корнева играла за команду из Новосибирска «Бюст Ленина». Вместе с друзьями актриса не могла позволить себе качественное жилье и арендовала в столице квартиру, где была только комната и кухня. Участникам проекта приходилось спасть в стесненных условиях. Однако актриса не уточнила, в каком районе города они снимали квартиру.

«Спать на кухне было невозможно. В комнате спали семь человек — штабелями лежали. Нам еще и подушек не хватало. Мы скручивали пуховики и запихивали на ночь в наволочку, а утром в них на репетицию шли», — поделилась Корнева.

В сентябре 2021 года российская поп-певица МакSим рассказала, что до покупки собственной хорошей недвижимости в Москве жила в районе Царицыно в квартире с дырами. Позже артистка решила приобрести нормальное жилье и переехала в центр города в квартиру на 27 этаже.