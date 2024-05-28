Погранслужба назвала число пропущенных через границу России людей в 2023 году

Погранслужба ФСБ: через границу РФ в 2023 году пропустили свыше 110 млн человек

Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов по случаю Дня пограничника назвал число людей, пропущенных через государственную границу в 2023 году. Его слова приводит РИА Новости.

«Как свидетельствует статистика, в 2023 году через государственную границу Российской Федерации пропущено свыше 110 миллионов человек и 22 миллиона транспортных средств», — сказал офицер.

Кулишов добавил, что людей пропущено на 36 процентов больше чем в прошлом году, а транспорта — на 49 процентов.

Генерал подчеркнул, что Россия остается по-прежнему открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности, несмотря на попытки Запада опустить «железный занавес».

Кулишов также рассказал, что погранслужба не вводила ограничений на пересечение государственной границы России иностранцами. По его словам, ведомство в любое время готово к пропуску лиц и транспортных средств во всех соответствующих пунктах.

