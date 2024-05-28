В погранслужбе напомнили об отсутствии ограничений для въезда иностранцев

Кулишов: погранслужба ФСБ не ограничивала пересечение границы иностранцами

Первый заместитель директора-руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что ведомство

не вводило ограничений на пересечение государственной границы России иностранцами. Его слова приводит РИА Новости.

«Следует отметить, что Пограничная служба ФСБ России никаких ограничений на пересечение государственной границы иностранцами не вводила и готова в любое время к пропуску лиц и транспортных средств во всех пунктах пропуска», — напомнил он.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с видеопоздравлением в честь Дня пограничника. Он подчеркнул, что организаторы диверсий на территории страны ошиблись. «Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор», — отметил российский лидер.