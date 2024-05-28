Против рэпера Noize MC задумали возбудить уголовное дело

Против Noize MC могут возбудить дело за несоблюдение закона об иноагентах

Против рэпера Noize MC (Иван Алексеев; признан в России иноагентом) могут возбудить уголовное дело за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (статья 330.1 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства заявил, что музыкант неоднократно привлекался к административной ответственности за отказ указать статус иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ), поэтому для уголовного дела есть основания.

Noize MC может грозить наказание от 300 тыс. рублей штрафа до двух лет лишения свободы. Сам рэпер покинул Россию в 2022 году.

В марте на исполнителя завели третье административное дело по статье о нарушении закона об иноагентах.