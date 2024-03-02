На Noize MC завели третье дело по статье об иноагентах

На рэпера Noize MC завели третье дело по статье о нарушении закона об иноагентах

На российского рэпера Ивана Алексеева (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известного под псевдонимом Noize MC, завели третье дело по статье о нарушении закона об иноагентах. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что очередное дело рассмотрит Таганский суд Москвы. До этого протоколы в отношении хип-хоп-исполнителя поступали в Кузьминский суд по месту его регистрации.

Первое дело в отношении Noize MC было заведено в мае 2023-го года, второе поступило в суд в октябре.

Минюст России признал Ивана Алексеева физлицом-иноагентом в ноябре 2022 года. Одной из причин решения указывалось «осуществление политической деятельности». Комментируя происходящее, хип-хоп-артист заявил, что «данное сообщение (материал) создано тем, кто в рот *** ваш первый канал».

