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15:23, 19 ноября 2022Культура

Noize MC отреагировал на признание его иноагентом

Рэпер Noize MC выразил безразличие к тому, что Минюст России признал его иноагентом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, «безразлично» отреагировал на признание его в физлицом-иноагентом. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артист опубликовал фото, подпись к которому начинается как стандартный дисклеймер перед материалами иноагентов, а заканчивается цитатой из его хита «Из окна». «Данное сообщение (материал) создано тем, кто в рот *** ваш первый канал», — выразился Алексеев.

18 ноября Минюст России признал Noize MC физлицом-иноагентом. Среди причин такого решения указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Тогда же в список физлиц-иноагентов внесли журналистку и автора YouTube канала «А поговорить?» Ирину Шихман и блогера Михаила Светова, журналистов Ирека Биккинина и Дмитрия Колезева.

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Нина Ташевская
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