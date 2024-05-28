Путин пригрозил иностранным военным на Украине

Путин: иностранный контингент на Украине будет в зоне поражения ВС России

Если на Украине находится иностранный контингент, то он попадает в зону поражения Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит Telegram-канал «Кремль. Новости».

Глава государства затронул эту тему во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

«Если они (иностранные военные — прим. "Ленты.ру") там находятся, то они также будут в зоне поражения наших Вооруженных сил», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что Москва осведомлена об участии наемников из стран Запада в конфликте на Украине. «Также мы знаем, что они там находятся под видом военных инструкторов (...) Мы слышим в эфире то английскую речь, то французскую, польскую. Мы знаем, что они там есть», — рассказал он.