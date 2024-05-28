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15:42, 28 мая 2024Интернет и СМИ

Раненный в Харьковской области оператор ВГТРК попал на видео

Раненный в Харьковской области оператор ВГТРК Пушин попал на видео

Кадр: Telegram-канал Поддубный |Z|О|V| edition

Оператор ВГТРК Александр Пушин, раненный в Харьковской области, попал на видео. Кадры с ним опубликовал в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

На кадрах Пушин едет в автомобиле, у него на ноге повязка. На штанине у оператора и на полу видна кровь.

«Александр Владимирович после ранения и первой самопомощи продолжал делать свою работу до тех пор, пока не устал от кровопотери. Был вовремя эвакуирован в желтую зону», — написал Поддубный. Он добавил, что сейчас Пушин находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Военкор также раскрыл подробности о произошедшем с оператором ВГТРК. «Ехали на багги в Волчанске, "подлетели" на мине. Вся группа и бойцы, о которых мы расскажем в материале, живы и здоровы», — рассказал Поддубный.

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      Маргарита Щигарева
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