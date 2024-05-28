Раскрыто число осужденных в России украинских военных с начала СВО

ГВП: более 170 украинских военных осуждены в РФ с начала СВО

Российские суды вынесли обвинительные приговоры более 170 украинским военнослужащим с начала проведения специальной военной операции (СВО). Об этом «Интерфаксу» сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП).

С участием военных прокуроров суды рассмотрели более ста уголовных дел, возбужденных российскими следователями по статьям 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), 105 («Убийство») и 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Осужденные получили сроки от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

Всего было возбуждено более 1100 уголовных дел о военных преступлениях с начала СВО.

Ранее 28 мая сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 39-летнего командира 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины Сергея Собко к 27 годам лишения свободы за приказ обстрела жителей двух городов — Горловки и Докучаевска.