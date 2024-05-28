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14:19, 28 мая 2024Силовые структуры

Суд приговорил командира ВСУ к 27 годам колонии за обстрел двух городов в ДНР

В ДНР суд дал командиру отделения ВСУ 27 лет колонии за обстрел двух городов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 39-летнего командира 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Собко к 27 годам лишения свободы за приказ обстрела жителей двух городов — Горловки и Докучаевска. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура региона.

Собко признан виновным по статьям об убийстве, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти, о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и об умышленном повреждении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с 2017-го по 2018 год Собко, будучи командиром отделения, отдавал приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из крупнокалиберной артиллерии территорий городов Горловки и Докучаевска.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил старшего сержанта роты оперативного назначения националистического объединения «Азов» национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) Дмитрия Данилова к пожизненному лишению свободы заочно за расстрел из автомата двух мужчин — жителей Мариуполя.

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      Анна Габай
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