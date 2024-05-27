В ДНР пожизненный срок заочно получил сержант «Азова» за расстрел двух мужчин

В ДНР пожизненный срок заочно дали сержанту «Азова» за расстрел двух горожан

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил старшего сержанта роты оперативного назначения националистического объединения «Азов» национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) Дмитрия Данилова к пожизненному лишению свободы заочно за расстрел из автомата двух мужчин — жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военной прокуратура Объединенной группировки войск (сил).

Данилов признан виновным по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») и по части 2 статьи 105 УК РФ («подстрекательство к убийству двух лиц, совершенное по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, 20 марта 2022 года Данилов находился в одном из бункеров завода «Азовсталь» в Мариуполе. Тогда он получил от подчиненного ему военнослужащего доклад о том, что вблизи занятий в жилом доме боевой позиции, идут двое безоружных горожан. Они были одеты в гражданскую одежду с белыми повязками, обозначающими их принадлежность к мирному населению Мариуполя. Тогда сержант решил, что мужчины могут оказывать содействие Вооруженным Силам России и войскам Народной милиции ДНР и отдал приказ расстрелять их. По его приказу в пострадавших выстрелили из 5,45-мм АК-74 не менее 15 раз. От полученных ранений потерпевшие погибли.

28 февраля 2024 Данилов был объявлен в международный розыск. 7 марта 2024 года Ворошиловский межрайонный суд Донецка заочно арестовал его.

Ранее сообщалось, что В ДНР перед судом предстанет 42-летний пулеметчик взвода огневой поддержки отдельного отряда специального назначения «Азов» национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) Алексей Король, расстрелявший автомобиль с людьми в Мариуполе.