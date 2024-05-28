Раскрыты подробности спасательной операции вертолета в Мурманской области

Мурманский губернатор Чибис: спасатели добрались до места приземления Ми-8

Спасатели добрались до места экстренной посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«По ситуации с жесткой посадкой вертолета Ми-8 в Ловозерском районе. Вертолет Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра уже добрался до места посадки», — написал он.

Отмечается, что никто из находящихся на борту не нуждается в медицинской помощи.

Об инциденте стало известно ранее 28 мая. Воздушное судно приземлилось в районе реки Пача за 20 километров до пункта назначения. По предварительной информации, причиной стала техническая неисправность.