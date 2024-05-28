Россиян предостерегли от продажи картофеля с дачи

Юрист Асабина: за продажу картофеля с дачи грозит штраф до 2000 рублей

За продажу картофеля с дачи владельцу грозит штраф до 2000 рублей. От коммерческой реализации урожая с загородного участка предостерегла россиян младший юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина, пишет РИА Новости.

«Дачники-коммерсанты, регулярно зарабатывающие на продаже овощей со своего огорода без соответствующей государственной регистрации, например в качестве индивидуального предпринимателя, рискуют быть оштрафованными на сумму от 500 до 2000 рублей по статье 14.1 КоАП РФ», — уточнила специалистка.

Асабина добавила, что наказать могут и тех, кто выращивает картофель на продажу из собственных клубней. Они нарушают правила производства семян сельскохозяйственных растений по статье 10.12 КоАП РФ, пояснила юрист. За это положен штраф до 500 рублей.

Ранее россиян предупредили о проблемах на даче летом. Одна из самых распространенных — плохо закрытый мусор, в котором могут завестись муравьи. Атаковать дачников также могут клещи, избавиться от них помогут акарициды или народные средства — например, отвар черемухи.