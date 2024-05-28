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08:23, 28 мая 2024Экономика

Россиянам рассказали о риске сесть в тюрьму за долги по ЖКУ

Юрист Моисеев рассказал об уголовной ответственности за неуплату ЖКУ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Дела о некоторых долгах могут решаться в суде, а наказанием может стать уголовная ответственность. К неуплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) риск сесть в тюрьму не относится, рассказал россиянам кандидат юридических наук, доцент кафедры ражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев в беседе с aif.ru.

«Чисто формально может быть статья 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Но тут нужно сначала решение суда о взыскании, а сама сумма крупного размера для этой статьи 3,5 миллиона рублей. Такой долг за ЖКУ у граждан вряд ли можно найти. Скорее отключат услуги и все», — пояснил эксперт.

Под злостностью обычно понимают ситуацию, когда у должника есть реальная возможность погасить долг, но он тратит средства на другие цели. В сфере ЖКХ обычно статью применяют к управляющим домом компаниям, а не к отдельным гражданам, заключил Моисеев.

Ранее в России повысили штрафы за нарушение требований к качеству коммунальных услуг (ЖКУ) для ресурсоснабжающих организаций. Размер взысканий вырос до 100 тысяч рублей.

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      Нина Ташевская
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