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16:05, 28 мая 2024Экономика

Россиянам разрешили самостоятельно продавать ипотечное жилье

Госдума приняла законопроект, разрешающий продажу заложенного по ипотеке жилья
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Госдума приняла законопроект, разрешающий физлицам самостоятельно продавать ипотечное жилье без ограничений по сумме полученного кредита, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что сделать это россияне смогут в случае, если банк-залогодержатель еще не запустил процесс взыскания.

«До сих пор банки при возникновении подобных проблем предпочитали продавать заложенное имущество сами. Но такая схема не очень выгодна людям из-за судебных издержек, к тому же цена имущества на торгах часто бывает занижена», — объяснили в Банке России, принимавшем участие в работе над документом.

Согласно одобренной депутатами процедуре, заемщик, не подпадающий под ряд оговоренных ограничений, уведомляет банк о намерении совершить сделку, а кредитная организация в течение десяти дней дает согласование и рассчитывает минимальную цену будущей сделки — объем требований на день окончания срока реализации.

На самостоятельную продажу ипотечных домов и квартир россиянам отведут не менее четырех месяцев, а деньги за нее получит банк при условии, что положительную разницу между ценой продажи и размером долга вернут потом заемщику.

Ранее стало известно, что в начале весны 2024 года выдача ипотеки в России упала почти на 40 процентов относительно аналогичного периода годичной давности.

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      Дмитрий Воронин
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