Россиянам разрешили самостоятельно продавать ипотечное жилье
Госдума приняла законопроект, разрешающий физлицам самостоятельно продавать ипотечное жилье без ограничений по сумме полученного кредита, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что сделать это россияне смогут в случае, если банк-залогодержатель еще не запустил процесс взыскания.
«До сих пор банки при возникновении подобных проблем предпочитали продавать заложенное имущество сами. Но такая схема не очень выгодна людям из-за судебных издержек, к тому же цена имущества на торгах часто бывает занижена», — объяснили в Банке России, принимавшем участие в работе над документом.
Согласно одобренной депутатами процедуре, заемщик, не подпадающий под ряд оговоренных ограничений, уведомляет банк о намерении совершить сделку, а кредитная организация в течение десяти дней дает согласование и рассчитывает минимальную цену будущей сделки — объем требований на день окончания срока реализации.
На самостоятельную продажу ипотечных домов и квартир россиянам отведут не менее четырех месяцев, а деньги за нее получит банк при условии, что положительную разницу между ценой продажи и размером долга вернут потом заемщику.
Ранее стало известно, что в начале весны 2024 года выдача ипотеки в России упала почти на 40 процентов относительно аналогичного периода годичной давности.