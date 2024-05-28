Россиянам разрешили самостоятельно продавать ипотечное жилье

Госдума приняла законопроект, разрешающий продажу заложенного по ипотеке жилья

Госдума приняла законопроект, разрешающий физлицам самостоятельно продавать ипотечное жилье без ограничений по сумме полученного кредита, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что сделать это россияне смогут в случае, если банк-залогодержатель еще не запустил процесс взыскания.

«До сих пор банки при возникновении подобных проблем предпочитали продавать заложенное имущество сами. Но такая схема не очень выгодна людям из-за судебных издержек, к тому же цена имущества на торгах часто бывает занижена», — объяснили в Банке России, принимавшем участие в работе над документом.

Согласно одобренной депутатами процедуре, заемщик, не подпадающий под ряд оговоренных ограничений, уведомляет банк о намерении совершить сделку, а кредитная организация в течение десяти дней дает согласование и рассчитывает минимальную цену будущей сделки — объем требований на день окончания срока реализации.

На самостоятельную продажу ипотечных домов и квартир россиянам отведут не менее четырех месяцев, а деньги за нее получит банк при условии, что положительную разницу между ценой продажи и размером долга вернут потом заемщику.

Ранее стало известно, что в начале весны 2024 года выдача ипотеки в России упала почти на 40 процентов относительно аналогичного периода годичной давности.