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20:52, 28 мая 2024Путешествия

Россияне полюбили отдых на Мадагаскаре за 330 тысяч рублей с человека в сутки

АТОР: россияне все чаще становятся гостями самого дорогого отеля на Мадагаскаре

Фото: Artush / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы все чаще становятся гостями самого дорогого отеля на Мадагаскаре. О том, что соотечественники полюбили отдыхать на африканском острове, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам эксперта компании La Bibliotheque, представляющей пятизвездочный отель Miavana Time + Tide, Венеры Авакян, россияне хотят высокоуровневого отдыха и готовы за него платить. Она отметила, что цены в отеле фиксированные — 3,7 тысячи долларов США (около 330 тысяч рублей) в сутки с человека. В эту стоимость входит проживание на виллах, питание по системе «все включено», посещение ресторанов, баров, спа и пляжей, а также водные активности.

Авакян добавила, что россияне размещаются в люксовом отеле в среднем на неделю.

В апреле сообщалось, что у россиян резко вырос интерес еще к одной африканской стране — Кении. Объем продаж туров туда в 2024 году увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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      Алина Черненко
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