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13:03, 11 апреля 2024Путешествия

У россиян резко вырос интерес к одной африканской стране

RTN: туроператоры предупредили о дефиците мест в популярных гостиницах Кении

Фото: Steffen Trumpf / Globallookpress.com

Туроператоры предупредили россиян о дефиците мест в популярных гостиницах Кении в летний сезон. О том, что у соотечественников резко вырос интерес к этой африканской стране, сообщает туристическое информационное агентство RTN.

Генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что объем продаж туров в Кению в 2024 году вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Сейчас у туроператора это самое быстрорастущее направление.

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По словам Арутюнова, наблюдается повторный спрос на туры в Кению: люди хотят побывать в разных заповедниках, некоторые совмещают поездку с Танзанией.

Как уточняет источник, июнь и июль в этой стране — период Великой миграции животных, который считается высоким сезоном. Отмечается, что туристы активно разбирают лучших рейнджеров, русскоязычных гидов и последние места в лоджах. Стоимость недельного тура — от 200 тысяч рублей с человека, включая перелет.

В декабре 2023 года сообщалось, что российские туристы заинтересовались VIP-отдыхом в Африке. Такие туры стоят от 10 до 30 тысяч долларов (от 919,6 тысячи рублей до 2,7 миллиона рублей) с человека.

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      Марина Черняк
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