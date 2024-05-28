Россиянин отсудил более миллиона рублей за ямы на дороге

Житель Владимира отсудил 1,7 миллиона рублей из-за ям на трассе «Золотое кольцо»

Россиянин отсудил у компании, которая занимается эксплуатацией дорог, более миллиона рублей за ямы на трассе. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.

Инцидент произошел в феврале прошлого года на восточном соединении с дорогой М-7 «Волга», когда автомобиль владимирца наехал на выбоину, из-за чего его стало заносить и в один момент он столкнулся с грузовиком «МАН». В результате авто мужчины получило повреждения.

Мужчина решил обратиться за компенсацией в суд и доказать, что ДТП произошло по вине дорожников. В результате тот постановил, что «Дорожное эксплуатационное предприятие № 7» не содержало дорожное покрытие надлежащим образом, а следовательно, должно возместить моральный вред водителю транспортного средства в размере 1,7 миллиона рублей, а также судебные расходы. Впоследствии дорожное предприятие попыталось оспорить решение, однако областной суд оставил его без изменений.

Ранее в мае стало известно, что жительница Ростова-на-Дону заставила дорожников починить ее машину и залатать двухметровую яму.