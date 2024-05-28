Россиянин попытался изнасиловать школьницу в кабине лифта

В Подмосковье житель Сочи попытался изнасиловать 17-летнюю школьницу в лифте

В подмосковном Лыткарино житель Сочи попытался изнасиловать 17-летнюю школьницу в кабине лифта. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам источника, сочинец напал на подростка 26 мая. Девушка возвращалась домой, в лифте ее начал домогаться злоумышленник. Он приближался к несовершеннолетней и демонстративно развязывал шнурки на штанах. Однако девушке удалось оттолкнуть его и выбежать в подъезд, когда двери лифта открылись.

О нападавшем известно, что он имеет судимость по статье о разбое. В данный момент мужчина задержан.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала педофила, пристававшего к школьницам на территории ЖК в Коммунарке.

