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10:05, 28 мая 2024Силовые структуры

Россиянин попытался изнасиловать школьницу в кабине лифта

В Подмосковье житель Сочи попытался изнасиловать 17-летнюю школьницу в лифте

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковном Лыткарино житель Сочи попытался изнасиловать 17-летнюю школьницу в кабине лифта. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам источника, сочинец напал на подростка 26 мая. Девушка возвращалась домой, в лифте ее начал домогаться злоумышленник. Он приближался к несовершеннолетней и демонстративно развязывал шнурки на штанах. Однако девушке удалось оттолкнуть его и выбежать в подъезд, когда двери лифта открылись.

О нападавшем известно, что он имеет судимость по статье о разбое. В данный момент мужчина задержан.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала педофила, пристававшего к школьницам на территории ЖК в Коммунарке.

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      Анна Габай
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