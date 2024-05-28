Россиянин продал мужчине две исправные ручные гранаты и попал под статью

ФСБ возбудила дело против продавшего ручные гранаты жителю Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего россиянина, который продал две исправные ручные гранаты жителю Вольска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Саратовской области.

По данным ведомства, все произошло 18 мая. Мужчина 1969 года рождения сбыл жителю региона две ручные гранаты Ф-1, изготовленные промышленным способом и пригодные для производства взрыва. В ходе обысков по его месту жительства была изъята аналогичная граната.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 222.1 («Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка, ношение и сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. На время расследования его отправили под домашний арест.

Ранее спецслужбы Донецкой народной республики обнаружили крупный схрон с боеприпасами украинских войск в Артемовском районе. Среди найденного оказались шведский гранатомет АТ-4, свыше 20 ручных гранат, 25 минометных снарядов и три самодельных взрывных устройства.