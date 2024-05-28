Крупный схрон боеприпасов украинских войск обнаружили в ДНР

Спецслужбы ДНР нашли крупный схрон боеприпасов украинских войск

Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили крупный схрон с боеприпасами украинских войск в Артемовском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Среди найденного оказались шведский гранатомет АТ-4, свыше 20 ручных гранат, 25 минометных снарядов, три самодельных взрывных устройства, тротиловые шашки, а также пять мин МОН-50 и 1000 патронов к стрелковому оружию.

Ранее Верховный суд ДНР огласил заочный приговор в отношении старшего сержанта роты оперативного назначения националистического объединения «Азов» национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) Дмитрия Данилова, который выстрелил из автомата в двух мужчин — жителей Мариуполя. Его признали виновным по статьям 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и 105 («Подстрекательство к убийству») УК РФ, приговорив к пожизненному лишению свободы.