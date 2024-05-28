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11:07, 28 мая 2024Россия

Россиянин вернулся из поездки с животными в теле

Житель Подмосковья поел в поездке и вернулся с опасными паразитами в теле

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Подмосковья побывал в туристической поездке на Филиппинах и вернулся с опасными паразитами в печени. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, заявление приводит АГН «Москва».

Вернувшийся с отдыха мужчина на несколько недель потерял аппетит, а также страдал от тошноты и рвоты. Когда его обследовали врачи, то нашли в теле мужчины кисты с беспозвоночными животными и их личинки. Одна из кист в печени могла лопнуть, и у пациента был риск не выжить после прорыва образования.

Врачи оперировали пациента почти три часа. «Мы провели экстренную операцию, в ходе которой удалили 10-сантиметровые кисты с окружающими патологически измененными тканями, а также извлекли хитиновые мешки-капсулы паразитов», — сообщили медики. Они предположили, что заразиться паразитами россиянин мог после того, как на Филиппинах поел экзотического мяса.

В настоящее время жизнь россиянина вне опасности.

Ранее сообщалось, что после семейного застолья у шести человек обнаружили в мозге круглых червей.

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      Марк Леонов
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