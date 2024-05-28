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10:21, 28 мая 2024Забота о себе

После семейного застолья у шести человек обнаружили в мозге круглых червей

People: шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья

Фото: Janko Ferlič / Unsplash

В США после семейного застолья, на котором подавали медвежатину, шесть человек заразились круглыми червями трихинеллами. Об этом сообщает People.

По данным издания, члены одной семьи в возрасте от 12 до 62 лет заразились трихинеллезом — заболеванием, которое вызывают паразитические круглые черви трихинеллы. Сначала личинки попадают в лимфатическую систему, затем в кровь и постепенно достигают скелетных мышц, миокарда и мозга. Уточняется, что источником заражения семейства стала медвежатина, которую привез к столу один из родственников.

Заразившиеся члены семьи рассказали, что мясо готовили на гриле с овощами, сначала оно оказалось сырым, поэтому его пришлось готовить повторно. Первым недомогание почувствовал 29-летний мужчина. Сообщается, что у него началась лихорадка, сильные мышечные боли, отек вокруг глаз и другие симптомы. Личинок паразитов обнаружили у шести членов семьи, в том числе у тех, кто во время застолья ел только овощи. Двоих пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии. После лечения все инфицированные выздоровели, уточняет издание.

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      Екатерина Улитина
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