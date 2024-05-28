Россиянкам перечислили модные стрижки в стиле 90-х

Стилист Куклина: популярные в 90-х бикси и укороченный боб вернулись в моду

Стилист Евгения Куклина перечислила россиянкам вернувшиеся в моду стрижки из 1990-х годов. Ее комментарий публикует WomanHit.

Речь идет о различных вариантах боба, оказавшегося особенно популярным в текущем году. Эксперт порекомендовала сделать прическу бикси, которую в прошлом демонстрировала актриса Вайнона Райдер. В то же время в список вошел укороченный боб, напоминающий укладку актрисы Кэмерон Диас. В настоящее время его предпочитают такие манекенщицы, как Кайя Гербер и Хейли Бибер.

«Этот укороченный текстурированный боб очень легко носить миллионом способов, будь то с рваными слоями, как у Диас, или с волнистой укладкой, как у Бибер», — отметила собеседница издания.

Кроме того, перечень трендов пополнил так называемый боб супермодели, популяризованный в 1990-х годах манекенщицами Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл. «Возвращение этих объемных локонов на красные дорожки на звездных головах Сидни Суини и Зендеи — пример того, как можно и нужно носить боб этим летом», — подчеркнула специалистка.

Ранее в мае парикмахер Натали Филиппова и стилистка Schwarzkopf Ирина Задонская перечислили россиянкам стрижки, которые подходят женщинам любого возраста.