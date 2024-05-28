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13:27, 28 мая 2024Ценности

Россиянкам перечислили самые модные платья на лето

Стилист Мария Ковалева призвала летом носить укороченные платья

Фото: Cam Morin / Unsplash

Стилист Мария Ковалева перечислила россиянкам самые модные платья на лето. Соответствующий материал публикует WomanHit.

В первую очередь специалистка призвала носить укороченные модели. «Если вы выберете платье на 15 см выше колена, вы визуально придадите и роста, и сделаете ноги длиннее», — заявила она.

При этом стилист уточнила, что платьев длиной по колено стоит избегать, поскольку они способны испортить пропорции и утяжелить низ.

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Помимо этого, Ковалева обратила внимание на платья с высокой талией, которые модно сочетать с кожаными босоножками на плоской подошве. В заключение собеседница издания отметила актуальность платьев с разрезами от середины бедра и запахом.

Ранее стилист Александр Рогов назвал трендом сезона «грязные» вещи. По словам эксперта, популярными стали изделия из денима с эффектом загрязненности.

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      Екатерина Ештокина
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