Россиянкам перечислили самые модные платья на лето

Стилист Мария Ковалева призвала летом носить укороченные платья

Стилист Мария Ковалева перечислила россиянкам самые модные платья на лето. Соответствующий материал публикует WomanHit.

В первую очередь специалистка призвала носить укороченные модели. «Если вы выберете платье на 15 см выше колена, вы визуально придадите и роста, и сделаете ноги длиннее», — заявила она.

При этом стилист уточнила, что платьев длиной по колено стоит избегать, поскольку они способны испортить пропорции и утяжелить низ.

Помимо этого, Ковалева обратила внимание на платья с высокой талией, которые модно сочетать с кожаными босоножками на плоской подошве. В заключение собеседница издания отметила актуальность платьев с разрезами от середины бедра и запахом.

Ранее стилист Александр Рогов назвал трендом сезона «грязные» вещи. По словам эксперта, популярными стали изделия из денима с эффектом загрязненности.