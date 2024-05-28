Российский военный захотел уклониться от прохождения службы и был осужден

Суд в Бурятии дал 6,5 года колонии военному Бадмацыренову за уклонение от службы

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии огласил приговор в отношении военного Эрдэни Бадмацыренова, который захотел временно уклониться от прохождения службы и не явился в воинскую часть. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным следствия, Бадмацыренов, желая отдохнуть от исполнения обязанностей, не явился на военную службу 9 октября 2023 года. Он был задержан сотрудниками полиции спустя три месяца — 18 января 2024 года.

Суд признал его виновным и приговорил к 6,5 года колонии общего режима путем сложения наказания с ранее вынесенным решением Улан-Удэнского гарнизонного суда. Подробности первого приговора не раскрываются.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Дмитрия Горбачева, уклонившегося от прохождения службы.