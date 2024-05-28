Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:30, 28 мая 2024Силовые структуры

Российский военный захотел уклониться от прохождения службы и был осужден

Суд в Бурятии дал 6,5 года колонии военному Бадмацыренову за уклонение от службы
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии огласил приговор в отношении военного Эрдэни Бадмацыренова, который захотел временно уклониться от прохождения службы и не явился в воинскую часть. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным следствия, Бадмацыренов, желая отдохнуть от исполнения обязанностей, не явился на военную службу 9 октября 2023 года. Он был задержан сотрудниками полиции спустя три месяца — 18 января 2024 года.

Суд признал его виновным и приговорил к 6,5 года колонии общего режима путем сложения наказания с ранее вынесенным решением Улан-Удэнского гарнизонного суда. Подробности первого приговора не раскрываются.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Дмитрия Горбачева, уклонившегося от прохождения службы.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В ФСБ заявили об отработке ядерных ударов НАТО по России

      Белый дом приказал Израилю защитить население в Рафахе

      Женщина сбросила 30 килограммов и раскрыла секреты похудения

      Израиль уведомил США о применении высокоточного боеприпаса для атаки на Рафах

      Пьяный россиянин с ребенком поехал на мопеде за шаурмой и попал на видео

      Предполагаемый взяткодатель в деле кадровика МО России обжаловал арест

      Гипертоникам подсказали пять эффективных способов контролировать давление

      «Прогресс МС-25» покинет МКС

      Двигатель самолета загорелся перед взлетом и попал на видео

      В Госдуме назвали единственный способ сделать жилье доступнее для россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше