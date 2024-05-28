Российского военного осудили за уклонение от прохождения службы и самоволку

В Бурятии военного приговорили к 5,5 года за уклонение от службы и самоволку

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил к 5,5 года колонии общего режима военного Евгения Ветрова за уклонение от прохождения службы и самоволку. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным суда, 27 сентября 2023 года военнослужащий, желая отдохнуть от исполнения обязанностей, не явился на службу в установленный регламентом срок. Спустя месяц он был задержан сотрудниками военной полиции, а уже через 10 дней – вновь покинул часть. Добровольно прибыв к месту прохождения службы спустя еще один месяц, Ветров самовольно оставил ее 11 декабря и обосновался в городе Кяхта, где проживал до момента задержания 17 декабря.

Ранее тот же суд огласил приговор в отношении другого военного — Эрдэни Бадмацыренова, который захотел временно уклониться от прохождения службы и не явился в воинскую часть. Его приговорили к 6,5 года колонии общего режима.