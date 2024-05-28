Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:26, 28 мая 2024Мир

Сенат Швейцарии призвал систематически высылать неких российских шпионов

Сенат Швейцарии проголосовал за систематическую высылку российских шпионов

Фото: Petros Giannakouris / AP

Сенат Швейцарии (верхняя палата парламента) проголосовал за призыв к правительству «систематически высылать» неких российских шпионов из страны. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте парламента.

«Швейцария должна систематически высылать российских и иностранных шпионов. Следуя Национальному совету [нижняя палата парламента], Совет кантонов в понедельник 32 голосами против девяти при двух воздержавшихся направил соответствующее предложение Федеральному совету», — говорится в тексте.

Уточняется, что сенаторы призывают к высылке всех иностранных «шпионов», которые ставят под угрозу внутреннюю или внешнюю безопасность страны. «Речь также идет о том, чтобы послать сигнал, что Швейцария защищает себя», — утверждается в заявлении.

По словам сенатора Франциски Рот, с начала конфликта на Украине в Швейцарии якобы усилился «российский шпионаж». Она заверила, что каждый пятый сотрудник российских спецслужб в Европе находится в Швейцарии, однако не представила никаких доказательств.

Ранее в Германии осудили бывшего офицера бундесвера за шпионаж в пользу России. Он заявил, что его действия были связаны с опасениями в связи с возможным перерастанием конфликта на Украине в ядерный.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Бельгии обозначил границы применения оружия ВСУ

      Клава Кока раскрыла секрет стройности

      Названы основные тренды в соцсетях

      Популярный российский блогер развеял миф о заработках на телевидении

      Глава РАН заявил о пристальном внимании к уголовным делам против ученых

      В зоне СВО задействовали новейший передвижной диспетчерский пункт

      Центробанк сообщил о новом аргументе в пользу повышения ставки

      Раскрыто лучшее упражнение от головной боли

      Излюбленный курорт россиян в Азии захотел возобновить прямое авиасообщение

      В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше