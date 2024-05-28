Сенат Швейцарии призвал систематически высылать неких российских шпионов

Сенат Швейцарии проголосовал за систематическую высылку российских шпионов

Сенат Швейцарии (верхняя палата парламента) проголосовал за призыв к правительству «систематически высылать» неких российских шпионов из страны. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте парламента.

«Швейцария должна систематически высылать российских и иностранных шпионов. Следуя Национальному совету [нижняя палата парламента], Совет кантонов в понедельник 32 голосами против девяти при двух воздержавшихся направил соответствующее предложение Федеральному совету», — говорится в тексте.

Уточняется, что сенаторы призывают к высылке всех иностранных «шпионов», которые ставят под угрозу внутреннюю или внешнюю безопасность страны. «Речь также идет о том, чтобы послать сигнал, что Швейцария защищает себя», — утверждается в заявлении.

По словам сенатора Франциски Рот, с начала конфликта на Украине в Швейцарии якобы усилился «российский шпионаж». Она заверила, что каждый пятый сотрудник российских спецслужб в Европе находится в Швейцарии, однако не представила никаких доказательств.

Ранее в Германии осудили бывшего офицера бундесвера за шпионаж в пользу России. Он заявил, что его действия были связаны с опасениями в связи с возможным перерастанием конфликта на Украине в ядерный.