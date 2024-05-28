Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой

Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Ирана взаимодействие в области безопасности

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с коллегой из Ирана Али Ахмадианом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ России.

По данным ведомства, Шойгу обсудил с Ахмадианом возможности дальнейшего взаимодействия России и Ирана в сфере безопасности.

Ранее Шойгу предложил Ирану помощь с расследованием причин крушения вертолета, на котором летел президент страны Эбрахим Раиси. Шойгу выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой, в результате которой Иран лишился лидера.