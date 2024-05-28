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03:53, 29 мая 2024Мир

Стало известно о желании Германии и США не называть Киеву срок вступления в НАТО

Telegraph: Германия и США призвали не называть Украине срок вступления в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Германия и США выступают против того, чтобы называть Украине точный срок вступления в НАТО. Такое пожелание прозвучало во время подготовки к апрельской встрече в Вашингтоне, посвященной 75-летнему юбилею организации. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Уточняется, что чиновники американского правительства «очень скептически» относятся к тому, чтобы «продвинуть Украину дальше по пути» к полноправному членству в НАТО в ближайшее время.

Также сообщается, что в Альянсе просят украинского президента Владимира Зеленского не педалировать тему вступления его страны в НАТО. Собеседники The Telegraph рассказали, что в 2023 году вокруг данного вопроса «доминировали разногласия», и страны объединения хотели бы избежать этого в дальнейшем.

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      Марина Совина
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