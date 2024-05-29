Зеленского попросили не давить на НАТО из-за Украины

Telegraph: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины

Украинского президента Владимира Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе принятия государства в блок. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Собеседники газеты рассказали, что в 2023 году вокруг данного вопроса «доминировали разногласия», и страны НАТО хотели бы избежать втягивания в конфликт. Дипломатические источники уточнили, что на предстоящем саммите альянса будет предложен так называемый «мост» к вступлению в НАТО в знак поддержки этого процесса.

«Пакет поддержки, который в настоящее время обсуждается, подчеркнет способность Украины выбирать свое собственное будущее и продемонстрирует, что путь к членству (в НАТО — прим. «Ленты.ру») становится короче», — сообщается в статье.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал идею сбивать ракеты России над Украиной с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) альянса. Он также провел различие между разрешением Киеву атаковать российские цели с помощью «подаренных систем» и любым прямым участием альянса в конфликте.