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01:20, 29 мая 2024Мир

Зеленского попросили не давить на НАТО из-за Украины

Telegraph: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Украинского президента Владимира Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе принятия государства в блок. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

Собеседники газеты рассказали, что в 2023 году вокруг данного вопроса «доминировали разногласия», и страны НАТО хотели бы избежать втягивания в конфликт. Дипломатические источники уточнили, что на предстоящем саммите альянса будет предложен так называемый «мост» к вступлению в НАТО в знак поддержки этого процесса.

«Пакет поддержки, который в настоящее время обсуждается, подчеркнет способность Украины выбирать свое собственное будущее и продемонстрирует, что путь к членству (в НАТО — прим. «Ленты.ру») становится короче», — сообщается в статье.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал идею сбивать ракеты России над Украиной с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) альянса. Он также провел различие между разрешением Киеву атаковать российские цели с помощью «подаренных систем» и любым прямым участием альянса в конфликте.

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      Маргарита Пименова
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