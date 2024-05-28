Политолог озвучил опасное последствие конфликта вокруг Тайваня

Политолог Дудаков допустил вероятность прямого столкновения флотов США и Китая

Америка демонстрирует, что готова втягиваться в противостояние за Тайвань, а это может грозить далеко идущими последствиями, включая даже прямое столкновение флотов США и Китая, полагает политолог-американист Малек Дудаков. К таким выводам он пришел в беседе с «Лентой.ру», комментируя визит американских конгрессменов на остров.

Визит представителей Конгресса США на Тайвань политолог счел во многом формальным. Эксперт отметил, что американцы учли опыт 2022 года, когда была серьезная эскалация из-за поездки на остров спикера Палаты представителей в Конгрессе Нэнси Пелоси.

«Сейчас все-таки, я так понимаю, американцы испугались так сильно повышать ставки, поэтому спикера не отправили, а отправили просто делегацию из Конгресса, но то, что они приехали сразу после инаугурации нового президента Тайваня Уильяма Лая, на фоне морских учений Китая вокруг Тайваня и на фоне того, как американцы проводят свои учения с филиппинцами тоже в Южно-Китайском море — это все равно конечно шаг в сторону дальнейшей эскалации», — поделился Дудаков.

Понятно, что Китай не будет завтра заходить на Тайвань, только потому что туда приехали американские конгрессмены, но это показывает позицию американского истеблишмента, при чем в обеих партиях. И у республиканцев, и у демократов общий консенсус по поводу того, что Америка готова втягиваться в противостояние за Тайвань. Это кончено может грозить действительно далеко идущими последствиями, горячим конфликтом и даже возможностью прямого столкновения флотов Китая и США, если дело до этого дойдет Малек Дудаков политолог

Делегация Конгресса США во главе с Макколом посещает Тайвань в период с 26 по 30 мая. В общей сложности она состоит из шести конгрессменов. На острове представители Конгресса должны встретиться с высокопоставленными руководителями Тайваня и представителями гражданского общества для обсуждения американо-тайваньских отношений.

