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15:28, 28 мая 2024Ценности

Телохранительница Дженнифер Лопес неожиданно прославилась в сети

Кадр: Marca

Телохранительница американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес неожиданно прославилась в соцсетях. Об этом сообщает портал Marca.

Знаменитость появилась в Каннах на премьере фильма «Атлас», где сыграла одну из главных ролей. Однако присутствующие поклонники вместо телезвезды обратили внимание на сопровождавшую ее охранницу, чье имя не раскрывается. Женщина была одета в рубашку и брючный костюм, при этом ее волосы были убраны в гладкий пучок.

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Одна из гостей фестиваля запечатлела телохранительницу во время работы и опубликовала видео в TikTok. В конечном итоге ролик стал вирусным и набрал миллионы просмотров. В комментариях пользователи сети принялись восхищаться внешностью сотрудницы Лопес.

В марте девушка воссоздала наряды звезд из рыбьей чешуи и прославилась в соцсетях.

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      Карина Черных
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