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17:42, 28 мая 2024Россия

Темнокожий боец СВО рассказал об угрозе ареста и попросил о помощи

Участник СВО из Нигерии попросил помочь ему получить российское гражданство
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: МироРаша / YouTube

Темнокожий участник специальной военной операции (СВО) рассказал, что не может получить российское гражданство несмотря на участие в боевых действиях. Об этом рассказывает телеканал RT, в редакцию которого доброволец обратился с просьбой о помощи.

Адам Мохаммад Бакур Мохаммад Ибрагим родом из Нигерии. На СВО он пошел в ноябре 2023 года, в отряде добровольцев «Скиф» африканцу дали позывной Ванька. За время службы он освоил работу оператора беспилотника и даже смог взять в плен украинского бойца.

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По окончании контракта — в начале мая этого года — мужчина вернулся в Воронеж, где он учился до ухода на спецоперацию. Несмотря на это бойцу, по его словам «никто не помог и ничего не объяснил» порядок упрощенного получения российского гражданства. «Дома меня могут арестовать, могут дать 20 лет тюрьмы», — подчеркнул экс-военнослужащий.

Ранее с трудностями, связанными со вступлением в российское гражданство, столкнулся еще один доброволец СВО — гражданин Сербии Александр Иокич. Мужчина также проходил службу в одном из добровольческих подразделений, и после окончания контракта оказался перед необходимостью покинуть России во избежание нарушения миграционного законодательства. Мужчина записал видеообращение, в котором сообщил, что на родине ему грозит 25-летний тюремный срок за наемничество.

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      Алан Босиков
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