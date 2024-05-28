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14:37, 28 мая 2024Интернет и СМИ

Участницу «Пацанок» сбила машина

Бывшая участница «Пацанок» Усманилаева сообщила, что ее сбила машина

Фото: @amahasla_78

Бывшая участница реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Амина Усманилаева сообщила, что ее сбила машина. Об этом пишет «Вокруг ТВ».

Усманилаева заявила, что в результате инцидента у нее диагностировали перелом руки и челюсти, а также сотрясение мозга. «Есть вообще не могу, разговариваю плохо. Провела три часа в травмпункте, назначали еще КТ», — добавила она.

По словам звезды реалити-проекта, некий мужчина наехал на нее на автомобиле из-за того, что она громко разговаривала с подругами. Она отметила, что в произошедшем разбираются правоохранительные органы.

В феврале Усманилаева рассказала, что ее позвали замуж. Участница «Пацанок» опубликовала ролик, на котором мужчина надевает ей кольцо на палец.

Амина Усманилаева родом из Каспийска. Она участвовала в седьмом сезоне реалити-шоу «Новые пацанки», который вышел в 2022 году. По итогам проекта заняла второе место, уступив победу Кире Медведевой. Кроме того, участвовала в проекте «Большие девочки» на «Пятнице!», где дошла до финала.

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      Маргарита Щигарева
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